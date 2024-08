Cameratas met 25.000 euro aan gear kwijt - en terug

In zijn tas zaten een Sony a9 mark III, een Hasselblad 907X en de nodige objectieven.



Wat we hier in elk geval uit kunnen halen: zorg dat je zelf ook een Apple AirTag (of Google's variant) aan je cameratas bevestigd. Dat kan je een boel leed besparen.



Zelf ga ik dit ook zeker doen, ik heb nog een ongebruikt tag thuis liggen. Stom eigenlijk dat ik hier zelf nog niet aan gedacht heb.



Benj had trouwens een AirTag verstopt zitten in een statiefplaat op zijn Sony a9. Ook zeker een handig keuze als je vaak zo'n statiefplaat op je camera hebt.



