Geen mensen in de foto en toch geen AI

Continu mensen in beeld, maar eenvoudig weggewerkt met drie foto's. Er kwam geen AI aan bod.

Er zijn ook situaties waarin de techniek van meerdere opnames niet werkt. Met name als het heel erg druk is. Maar in dat geval is het misschien beter om de drukte te accepteren als iets wat typerend is voor de omgeving.Of je gaat terug als er niemand zal zijn. In IJsland kan dat gedurende de zomer midden in de nacht zijn, want het wordt niet donker.