Gratis fotografie boek bij je Photofacts Academy lidmaatschap

woensdag 20 augustus 2025, 09:27 door Elja Trum
Bij veel fotografieboeken moet je jezelf door flink wat langdradige tekst heen worstelen om de goede tips eruit te halen. Bij onze Fotobijbels pakken we dat anders aan; op elke pagina één korte en concrete tip. Je krijgt nu gratis een Fotobijbel naar keuze bij een Photofacts Academy lidmaatschap.
Bij onze cursussen pakken we het overigens ook zo aan. Geen lang verhaal van anderhalf uur achter elkaar door, maar alle cursussen opgedeeld in telkens korte, concrete video's.
Zo kun je eenvoudig alleen die tips eruit pakken waar je naar op zoek bent. Of snel iets specifieks terugvinden. Super handig!
Vandaag ben ik jarig (48 jaar alweer) en dat is een mooie reden om een leuke actie te starten. Je kunt nu een Fotobijbel naar keuze uitzoeken én een jaar lang toegang tot onze 120+ fotografie cursussen krijgen voor slechts 119 euro.
Normaal ben je voor die combinatie 209 euro kwijt (179 euro voor de cursussen en 30 euro voor het boek). Dat is dus met 90 euro voordeel wel een heel prima aanbieding.
Je kunt zelf kiezen in combinatie met welke fotobijbel je jouw lidmaatschap op Photofacts Academy zou willen starten:
» De Lightroombijbel (101 Tips voor Fraaie Fotobewerkingen)
» De Portretbijbel (101 Tips voor Perfecte Portretfoto's)
» De Zwart-witbijbel (101 Tips voor Meesterlijke Monochroomfoto's)
» De Landschapsbijbel (101 Tips voor Luisterrijke Landschapsfoto's)
» De Nachtfotobijbel (101 Tips voor Noeste Nachtfoto's)
» De Fotografiebijbel (105 Tips voor Fascinerende Foto's)
» De Flitsbijbel (101 Tips voor Fantastische Flitsfoto's)
» De Sportbijbel (101 Tips voor Succesvolle Sportfoto's)
» De Straatfotobijbel (101 Tips voor Spontane Straatfotografie)
» De Compositiebijbel (101 Tips voor Creatieve Composities)
» De Natuurfotobijbel (101 Tips voor Nieuwsgierige Natuurfotografen)
Een ruime keuze dus er zit zeker wel een onderwerp bij dat je aanspreekt.
Wat is Photofacts Academy
Wellicht vraag je jezelf af wat Photofacts Academy dan is? Dit is onze online leeromgeving voor fotografen. Sowieso al in een heel gunstig model; vergelijk het maar met Netflix of je plaatselijke bibliotheek.
Als lid krijg je namelijk direct toegang tot ons complete aanbod. Dus niet slechts 1 enkele cursus waarvan je maar moet hopen dat de docent je aanstaat.
Je krijgt toegang tot alles. Momenteel staan er al meer dan 120 complete fotografiecursussen op de site. Voor beginners, maar ook voor gevorderden. En elke maand voegen we een compleet nieuwe cursus toe. Ook daar krijg je direct toegang toe zonder extra kosten.
En die cursussen worden gegeven door meer dan 40 verschillende experts. We zoeken telkens iemand die gespecialiseerd is in het onderwerp dat behandeld wordt.
Maar goed, ik kan wel zeggen dat het interessant is, maar luister vooral naar wat onze leden ervan vinden:
Is het ook wat voor jou? Kies dan nu het boek van je keuze en wordt vandaag nog lid:
Ben je al lid?
Dan krijg je bij een verlenging van je lidmaatschap ook een Fotobijbel naar keuze helemaal gratis thuis gestuurd.
Uiteraard voegen we 12 maanden toe aan je bestaande einddatum, dus ook als je lidmaatschap nog niet verlopen is kun je alvast verlegen.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
