Honden fotograferen in de studio

Weet wie je voor je hebt

Relax and take it easy

Informeer op voorhand bij het baasje naar het karakter van de hond. Is de hond bang van vreemden of een allemansvriend? Reageert die snel op vreemde geluiden of is die onverstoorbaar? Heeft de hond een traumatisch verleden of een echt luxeleven?Zorg dat je op de hoogte bent van het ras en de specifieke kenmerken hiervan en laat altijd het initiatief aan de hond om contact met je te maken. Zo zal de hond je niet als bedreigend ervaren en kan je met een goed gevoel met de shoot van start gaan!Een relaxe sfeer tijdens de shoot is erg belangrijk. Soms zijn hondenbaasjes erg gespannen voor de shoot, ze hebben geen idee of de hond wel zal luisteren of meewerken. Als je dit merkt is het belangrijk om eerst een rustige sfeer te creeëren, duidelijk uit te leggen hoe de shoot zal verlopen zodat het baasje je vertrouwen kan geven en volop zijn medewerking zal verlenen.Als iedereen relaxed is en er zin in heeft, wordt de shoot een leuke ervaring met de beste resultaten! Bespreek ook op voorhand dat de shoot geen familie-uitstap moet worden en beperk de aanwezigheid van andere personen tot een minimum. Zo kan de hond zich volledig concentreren op zijn baasje en mis jij als fotograaf geen enkele mooie blik!