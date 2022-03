Laat zien dat je een goede fotograaf bent

Hoeveel foto's maak jij wanneer je op pad gaat? Tien, twintig, honderd? Het is eenvoudig om te blijven fotograferen, en zo met honderden foto's thuis te komen.



Dat is ook niet erg, want je hebt de gelegenheid om alles uit te proberen. Welke foto's je aan de wereld laat zien, bepaald hoe goed je als fotograaf bent.



Vroeger was fotografie heel anders. Je had een foto- of diarolletje met maximaal 36 foto's. Je zag niet wat je gefotografeerd had tot je het filmpje had laten ontwikkelen. Dat betekende dat je goed moest nadenken voor je een foto maakte.



Tegenwoordig zien we direct wat we in beeld hebben, met als voordeel dat je direct een correctie kunt doen als het resultaat niet helemaal naar wens is.



Dat betekent niet dat je niet langer hoeft na te denken voor je een foto maakt, maar je kunt het je veroorloven om dingen uit te proberen zonder dat je kostbaar beeldmateriaal verspilt.





Allereerst, laat niet alles zien

Probeer te voorkomen dat je alles laat zien wat je fotografeert. Met al die foto's zitten er altijd beelden bij die minder de moeite waard zijn. Selecteer daarom de beste beelden, en vergeet de mindere beelden.