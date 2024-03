Prijzen voor fotografie vermelden op je website of niet?

Pakketprijzen vermelden?

Prijzen op fotografie-vergelijkingswebsites

Ga niet te krap zitten bij pakketprijzen

Kilometervergoeding of reistijd vergoeding?

Tarieven in de zakelijke markt

Bedien je zowel de zakelijke als particuliere markt?

Dus wel of geen prijzen of tarieven op je site?

Wil jij ook gave foto's maken?

Hebben je particuliere klanten erg de behoefte aan prijzen en is dit een onderdeel van de beslissing om wel of geen zaken met jou te doen? Is prijs voor je doelgroep belangrijker dan kwaliteit? Dan kan het handig zijn om tarieven en/of pakketprijzen te vermelden. Dat geeft gelijk duidelijkheid.Maar het maakt ook duidelijk dat jij je dienst vooral verkoopt op basis van prijs. Als je besluit om pakketprijzen te vermelden op je site reken die dan wel goed door en pas ze elk jaar aan! Ik kom vaak pakketprijzen van fotografen tegen waarbij fotografen ver onder de 50 euro per uur werken.Dat is niet professioneel en verziekt de markt voor fotografen die wel graag hun dienst voor normale bedragen willen aanbieden.Als je een dag foto's maakt dan moet je meestal ook nog naar een locatie toe. En na die dag fotografie ben je waarschijnlijk ook nog een dag bezig met het verwerken van de foto's. Een dag fotografie kan je dan zomaar 18 uur werk kosten.Als je een dag fotografie richting particulieren aanbiedt voor bijvoorbeeld 750 euro dan ben je dus voor behoorlijk minder dan 50 euro per uur aan het werk. Reken maar uit: je daadwerkelijke autokosten en andere gemaakte kosten moet je eerst van die 750 euro afhalen.Ook is die 750 euro inclusief btw. Haal je dat allemaal van die 750 euro af dan blijft er minder dan 600 over. Deel je die door 18 uur dan blijft er minder dan 35 euro per uur over. Voor dat soort bedragen per uur kun je geen gezonde fotografie onderneming runnen.Zelfs als die 750 euro exclusief btw zou zijn, dan houd je een zakelijk tarief over van rond de 40 euro per uur. Als jij als freelancer je uurtarief goed berekend hebt dan zul je nooit op 40 euro per uur uitkomen.Ik ben geen voorstander van websites waar veel fotografen hun diensten aanbieden met prijzen. Fotografie zou men moeten inkopen op basis van kwaliteit. Wordt er veel nadruk gelegd op prijzen? Kun je de fotografen zelfs selecteren op basis van all-in prijzen?Dan bevind je je meer in het segment waar prijs belangrijk is. Als goede beroepsfotograaf wil je inzetten op kwaliteit. Want de foto's die jij maakt, maakt niemand anders. Prijs zou van ondergeschikt belang moeten zijn.Met het geven van pakketprijzen geef je de klant garantie dat het voor dat bedrag klaar is. Maar bij een vast bedrag moet je als fotograaf wel zorgen dat de tijd die jij moet investeren ook redelijk vast is.Een fotografie klus die loopt nog wel eens uit. Oorzaken op uitloop kunnen zeer divers zijn: iemand die op de foto moet staat lang in een file, een trein vertrekt later, de planning van het event is vertraagd, de bruidstaart is te laat.Geef jij vaste pakketprijzen op je website? Dan ben jij degene die door een mogelijk uitloop extra onbetaald moet werken. Het zou zelfs kunnen dat je door die uitloop extra foto's maakt en daardoor ook extra tijd aan de beeldverwerking gaat besteden.Ga daarom met je pakketprijzen niet te laag gaan zitten en bouw een marge in!Voor het berekenen van pakketprijzen moet je rekening houden met je reistijd, fotografie tijd en beeldverwerking. Bied je een pakket aan met 2 uur fotografie dan kun je na het verstrijken van die tijd bij uitloop aan je opdrachtgever vragen of ze je langer willen hebben of dat je factureert volgens het afgesproken bedrag.Langer blijven maar die extra tijd niet berekenen is zakelijk gezien niet handig.Als freelancefotograaf werk je vanuit je huis of studio. Tijdens een opdracht ga je voor een klant naar een locatie. Reistijd is voor een fotograaf vaak een behoorlijk deel van de totale tijd die in een klus gestopt wordt. Alleen je reiskosten berekenen is dan niet handig.Het is niet prettig om voor elke klus opnieuw te moeten 'onderhandelen' over het wel of niet vergoeden van je reistijd. Precies om die reden is het slim om op je website (of in e-mails) heel duidelijk te zijn over je reistijd tarieven.Bedenk goed dat je reistijd een onderdeel is van de totale tijd die het je kost om de opdracht goed uit te voeren. Wil je als fotograaf eenduidige en duidelijke tarieven communiceren, ontkom je er niet aan een vast bedrag per uur aan reistijd te vragen. Denk dus in tijd en niet in kilometers.Op de website van de ANWB kun je op basis van je kenteken heel makkelijk je daadwerkelijke autokosten per kilometer berekenen. De meeste auto's kosten tussen de 0,40 en 0,50 cent per kilometer.Zit jij voor een opdracht een uur in de auto en maak je dan 80 kilometer dan kost dat dus bijvoorbeeld tussen de 32 en 40 euro.En omdat je geen vrijwilligerswerk aan het doen bent zal je daar dus iets op moeten zetten zodat je ook per uur normaal verdient.Zakelijke opdrachtgevers kopen meestal in op kwaliteit. Tarieven zijn minder belangrijk en moeten gewoon okay zijn. Voor zakelijke opdrachtgevers is het normaal dat je een gezond tarief berekend.Want als jij voor 35 of 50 euro per uur werkt is de kans redelijk aanwezig dat je volgend jaar (of wanneer je spaargeld op is) een andere (bij)baan moet gaan zoeken. Dat is voor een zakelijke opdrachtgever niet handig.Want die investeert ook in jullie samenwerking. Zakelijke klanten beoordelen je dienst als geheel. Tarieven zijn daar een onderdeel van. Daarom is het niet heel belangrijk dat je die al gelijk zichtbaar op je website vermeld.Zakelijke opdrachtgevers gaan er van uit dat jij je dienst waard bent. Dat daar een gezond zzp tarief tegenover staat vinden ze niet meer dan logisch. Bovendien is echt geen enkele opdracht richting bedrijven gelijk. Alles is maatwerk. En bedrijven budgetteren kosten als fotografie in een begroting.Als het goed is maken bedrijven budget vrij voor goede foto's. Mensen die fotografie inkopen bij bedrijven weten best wat normale freelance tarieven zijn.Je zal voor elke opdracht een kosteninschatting moeten maken. Als je graag tarieven wil vermelden geef dan alleen je drie uurtarieven voor reistijd, tijd op locatie en beeldverwerking.Een opdrachtgever kan dan je uurtarieven bekijken en zien welke waarde jij je fotografie toe kent. Bij een aanvraag kun je dan op basis van je tarieven een offerte maken.Als je op je site prijzen hebt staan voor particulieren dan zien zakelijke opdrachtgevers die ook. Je moet wel kunnen uitleggen waarom jij een bruidsreportage voor gemiddeld 75 euro per uur doet, terwijl je naar bedrijven bijvoorbeeld 95 euro per uur wil berekenen.Natuurlijk is het wel uit te leggen en te verdedigen, maar de vraag is of je Łberhaupt in die situatie wil komen.Als je zowel de particuliere als de zakelijke markt bedient is het denk ik handig om geen bedragen te noemen. Wil je toch graag bedragen noemen, geef dan uurtarieven en geen pakketprijzen.Willen mogelijke opdrachtgevers graag met jou samenwerken dan zullen ze op hun minst contact met je moeten opnemen. Dan is dat een mooi moment om je tarieven te geven.Als partijen je niet benaderen omdat je geen tarieven op je site hebt staan dan kun je je afvragen of je wel met die partijen wil samenwerken.Blijkbaar is prijs dan veel belangrijker dan je kwaliteiten als fotograaf. Uiteindelijk is fotografie een creatief beroep waarbij het om kwaliteit gaat. Jij maakt als het goed is foto's die niemand anders maakt. Als een opdrachtgever dat inziet dan willen ze graag dat jij voor hen fotografeert.En dan is je tarief van minder belang dan de kwaliteit.Dat ligt aan je doelgroep. Uurtarieven vermelden voor reistijd, tijd op locatie en beeldverwerking kan wel als je doelgroep daar gelijk behoefte aan heeft. Maar bij het noemen van pakketprijzen moet je je goed afvragen of je dat wil. Je legt daarmee gelijk de nadruk op prijs.Omdat fotografie een erg creatief beroep is, wil je liever niet de nadruk op prijs leggen. Bedien je alleen particulieren dan kun je overwegen om wel uurtarieven te noemen en misschien zelfs pakketprijzen. Maar bereken die goed en ga niet met je prijs concurreren.Als je je richt op zakelijke opdrachtgevers dan zijn pakketprijzen op je site niet handig. Want alles is maatwerk. Het geven van tarieven behoort bij het begin van een fotografie opdracht. Zodra duidelijk is wat de opdracht inhoud kun je via de mail je tarieven en een offerte geven.Idealiter wil je dat men jou als fotograaf kiest omdat je goed bent in het maken van foto's en je dienstverlening. Dan is het belang van het vermelden van prijzen op je website minder groot.Nu ik je dit allemaal heb kunnen meegeven (bedankt voor het lezen) kan ik de vraag (wel/niet prijzen op je site) kort beantwoorden: Meestal niet, soms wel.