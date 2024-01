Straatfotografie tip: Gebruik de voordelen van de stad

Rotterdam - f/8.0, 1/125s, 320 ISO @ 40mm

Gratis Online Sessie over Straatfotografie

Veel straatfotografen hebben een vaste thuisbasis, een stad waar ze regelmatig fotograferen. En dan zijn Amsterdam en Rotterdam fantastisch, maar eigenlijk kun je in elke stad helemaal losgaan.De gemeenschappelijke factor is bedrijvigheid. Ga naar de stad als de winkels bevoorraad worden. Of op koopavond. De markt op zaterdagochtend geeft je zo ontzettend veel fotomogelijkheden!Mijn tip: Als je een straatfotograaf kent in een bepaalde stad, vraag gerust eens of je niet een keer een stukje mee mag lopen. De meeste straatfotografen die ik ken, vinden het stiekem erg leuk om 'hun' stad te laten zien.In de grote steden zijn ook regelmatig mogelijkheden om deel te nemen aan straatfotografieworkshops: Aanrader!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.Aanstaande donderdag, 25 januari 2024, om 20:00 uur geef ik een online sessie over Straatfotografie. Je bent van harte welkom om mee te doen. Dat kan gewoon vanachter je eigen computer.