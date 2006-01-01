Welke lensopening kies je voor een objectief?maandag 23 maart 2026, 15:30 door Nando Harmsen | 70x gelezen | 0 reacties
Ik kocht een objectief met f/4 als grootste lensopening voor een Micro Four-Thirds camera. Waarom koos ik niet voor f/2,8? Ik leg in dit artikel uit waarom een grote lensopening niet altijd nodig is.
Hoe groter de lensopening is, hoe meer licht er door het objectief heen kan. Een diafragma van f/2,8 laat 2x zoveel licht door dan f/4. Kies je voor f/2,0, dan is dat maar liefst 4x zoveel dan bij f/4. Dat is dan beter, of toch niet?
Natuurlijk geeft een lichtgevoelig objectief voordelen, zeker als er wat minder licht ter beschikking is. Je hoeft niet voor een hogere ISO-waarde te kiezen, of het voorkomt sluitertijden waarbij je niet langer uit de hand kunt fotograferen.
Het heeft ook invloed op de scherptediepte. Hoe groter de lensopening, hoe kleiner de scherptediepte is. Maar zo simpel is het niet. Afstand tot het onderwerp, en de afstand tot de achtergrond speelt een veel grotere rol. Net als het brandpuntafstand.
Kiezen voor een objectief met een grotere lensopening is niet altijd de beste keuze. Je moet ook kijken waarvoor je het objectief gaat gebruiken. Wees daar kritisch en eerlijk in. Je zal merken dat een grote lensopening niet altijd nodig is.
Fotografeer je vaak met weinig licht? Wil je vaak een heel kleine scherptediepte gebruiken of kies je liever een grotere scherptediepte? Speelt het gewicht en formaat een rol?
Een grote lensopening heeft consequenties. Het objectief wordt vaak veel groter en zwaarder. Bovendien is de aanschafwaarde vele malen hoger. Het kan zelfs betekenen dat je meerdere objectieven nodig hebt omdat niet alle gewenste brandpunten in één objectief zitten.
Ben je in de markt voor een nieuw objectief? Kies dan verstandig, en laat je niet leiden door het idee dat een grotere lensopening altijd het beste zou zijn. Dat is het niet.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
