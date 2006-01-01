Welke lensopening kies je voor een objectief?

maandag 23 maart 2026, 15:30 door Nando Harmsen

Ik kocht een objectief met f/4 als grootste lensopening voor een Micro Four-Thirds camera. Waarom koos ik niet voor f/2,8? Ik leg in dit artikel uit waarom een grote lensopening niet altijd nodig is.

Hoe groter de lensopening is, hoe meer licht er door het objectief heen kan. Een diafragma van f/2,8 laat 2x zoveel licht door dan f/4. Kies je voor f/2,0, dan is dat maar liefst 4x zoveel dan bij f/4. Dat is dan beter, of toch niet?

De Sony FE 50-150mm f/2 GM. Een fantastisch objectief maar groot en zwaar en vooral ook duur. De vraag is, heb je die f/2 nodig?

Natuurlijk geeft een lichtgevoelig objectief voordelen, zeker als er wat minder licht ter beschikking is. Je hoeft niet voor een hogere ISO-waarde te kiezen, of het voorkomt sluitertijden waarbij je niet langer uit de hand kunt fotograferen.

Het heeft ook invloed op de scherptediepte. Hoe groter de lensopening, hoe kleiner de scherptediepte is. Maar zo simpel is het niet. Afstand tot het onderwerp, en de afstand tot de achtergrond speelt een veel grotere rol. Net als het brandpuntafstand.

Een compact Canon RF 70-200mm f/4L objectief. Eenvoudig mee te nemen, lcihtgewicht en veelzijdig. Vraag jezelf af of een f/2,8 voldoende meerwaarde voor jouw fotografie biedt boven de f/4.

Kiezen voor een objectief met een grotere lensopening is niet altijd de beste keuze. Je moet ook kijken waarvoor je het objectief gaat gebruiken. Wees daar kritisch en eerlijk in. Je zal merken dat een grote lensopening niet altijd nodig is.

Fotografeer je vaak met weinig licht? Wil je vaak een heel kleine scherptediepte gebruiken of kies je liever een grotere scherptediepte? Speelt het gewicht en formaat een rol?

Een 16-35mm objectief van Sony met f/2,8. Die lensopening is prachtig voor sterrenfotografie, maar biedt weinig waarde als je altijd landschappen met grote scherptediepte fotografeert.

Een grote lensopening heeft consequenties. Het objectief wordt vaak veel groter en zwaarder. Bovendien is de aanschafwaarde vele malen hoger. Het kan zelfs betekenen dat je meerdere objectieven nodig hebt omdat niet alle gewenste brandpunten in één objectief zitten.

Is een kleine scherptediepte iets voor jou? Kies dan daar een specifiek objectief voor. Voor de andere soorten fotografie kan je dan voor een objectief met een minder grote lensopening kiezen.

Ben je in de markt voor een nieuw objectief? Kies dan verstandig, en laat je niet leiden door het idee dat een grotere lensopening altijd het beste zou zijn. Dat is het niet.



Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

