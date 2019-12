Een reflectiescherm anders gebruikt

Het verschil in belichting zonder en met gebruikmaking van een reflectiescherm

De meesten waren hobbyfotografen die later trots op hun website vermeldden dat ze wel de fotovakschool hadden doorlopen, maar in werkelijkheid nooit meer iets in de praktijk aan bijscholing hadden gedaan. Terwijl dat juist de manier is om echt een behoorlijk niveau in de fotografie te bereiken.De meest talentvolle leerling die ik ooit heb gehad was Paul. Hij was ook lid geworden van een beroepsvereniging, het British Institute of Professional Photography en woonde allerlei seminars daarvan bij om maar zijn kennis te vergroten.Hij heeft later ook, als een van de weinigen, een succesvolle fotostudio gerund. Hij kon spelen met het licht en we hebben dan ook wederzijds veel van elkaar opgestoken.Zo'n leerzaam moment deed zich voor toen hij eens als assistent fungeerde bij een huwelijksreportage in Renesse met fel zonlicht. Ik had mijn bruidspaar in de schaduw gezet en op zo'n 15 meter afstand stond Paul achter mij met een groot zilvergetint reflectiescherm in de zon om licht op het bruidspaar te werpen.