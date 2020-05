3 unieke zelfportretideeën die je thuis kunt proberen

De meeste fotografen weten heel goed aan welke kant van de camera ze zich het liefst bevinden. Maar nu wel al even in quarantaine zitten met zijn allen, zonder een duidelijk einde in zicht, ga je wellicht toch het maken van portretten erg missen.



Voor beginnende fotografen is het oefenen op jezelf als model ook een goede mogelijkheid om zelfvertrouwen te winnen voordat je je skills op andere modellen gaat botvieren.



Het maken van zelfportretten in de vroege stadia kan cruciaal zijn om veel dingen uit te zoeken in een ontspannen omgeving. Zelfs de meest geduldige partner of familielid zal niet stil willen zitten terwijl je talloze micro-aanpassingen maakt aan verlichting en instellingen.



En ook als je al een tijdje bezig bent als portretfotograaf is dat nog geen reden om te stoppen met het maken van zelfportretten. Je houdt jezelf er scherp mee en verder is er waarschijnlijk toch weinig te doen op fotografiegebied momenteel. Perfecte tijd om te oefenen dus!