5 tips voor het maken van 'explosieve' speelgoedfoto's met een beperkt budget

De vijf tips in de video zijn vrij eenvoudig, wat logisch is gezien het publiek waarop ze zijn gericht. Van het verzamelen van rekwisieten voor je achtergrond tot camera-instellingen tot veiligheid, ze omvatten alle basisprincipes:





Gebruik stenen, rotsen, kiezels en mos uit uw tuin of een lokaal park om je scŤne te creŽren;

Gebruik een snel diafragma om sfeer en diepte in het beeld te creŽren;

Wanneer je begint, is continu licht (LED-panelen) gemakkelijker te gebruiken en te beheren in vergelijking met flitsers;

Gebruik de zelfontspannerfunctie op je camera om eventuele trillingen of trillingen die kunnen worden veroorzaakt door het indrukken van de sluiter, te elimineren;

Wees uiterst voorzichtig bij het werken met elke vorm van vuur.

In de loop van de video kun je meegaan terwijl Schwarz de opname maakt, alle frames vastlegt die hij nodig heeft en de verschillende praktische effectfoto's combineert tot een definitieve afbeelding.Natuurlijk is het eindproduct niet gelijk aan de meesterwerken die we hebben gezien van Mitchel Wu of Matthew Callahan of Felix Hernandez, maar het kostte ook aanzienlijk minder tijd en moeite om te creŽren.Hier is de laatste foto, voor het geval je hem uitvoeriger wilt bekijken: