5 Tips voor het poseren van koppels

De tips uit de video:





1. Start met iets simpels

2. Ga er dicht op zitten

3. Zet ze in beweging

4. Zorg voor verschil

5. Creëer een scene

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Om op te warmen is het goed om met iets eenvoudigs te starten. Dat kun je ook tegen het stel zeggen. Zij moeten immers echt opwarmen, want ze weten niet wat ze kunnen verwachten. Geef positieve aanwijzingen als je iets wilt veranderen.Laat ze hun gezichten dicht bij elkaar komen, maar niet tegen elkaar aandrukken. Gebruik een tele-objectief om zelf niet te dichtbij te hoeven komen.Gebruik muziek om het stel in beweging te krijgen. Vraag vooraf welke nummers ze leuke vinden en welke ze goed kennen. Zorg dat je hun nummers klaar hebt staan.Vraag ze te dansen of geef ze aanwijzingen voor een paar kleine bewegingen. Laat ze eventueel samen zingen. Of laat ze tegen elkaar racen (en elkaar saboteren).Laat het stel juist van elkaar wegkijken of bewust in een andere richting kijken. Of laat één in het licht staan en een ander in de schaduw.Laat ze een scene naspelen. Bijvoorbeeld een glas champagne laten inschenken door één van hen en laat dat naar de ander brengen. Alsof je een scene uit een film nadoet. Maak het niet al te complex.Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.