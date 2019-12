Fotografie op eenzame hoogte

Brendan van Son brengt zijn fotografie letterlijk naar grote hoogte in Nepal tijdens dit fotografie-avontuur. Hij bevindt zich op het Annapurna-circuit en trekt te voet over de Throng-La-pas.



Deze trekking heb ik zelf in 2011 ook gedaan, eveneens gewapend met (te) zware foto-apparatuur.



In deze vlog maakt hij foto's boven de 5000 meter. En hij haalt de 5416m-pas. Onderweg maakt hij wat landschapsfotografie en vertelt over de pure euforie van het maken ervan op deze eenzame hoogte!



Daarnaast laat hij zien welk effect het fotograferen op 5000+ meter op je fotografie-skills heeft.