Kijk niet met je ogen, maar met je lens

Een situatie waar je volledig onder de indruk bent van bijvoorbeeld een waterval, door het gedonder van het water, de spetters in je gezicht en de geur van koud en bewegend water gecombineerd met de geur van het bos en de lichte regenval die eraan zit te komen werken allemaal mee in je ervaring.



Ga maar eens depressief naar een waterval en super vrolijk, je beleefd exact hetzelfde totaal anders.



Dus hoe kun je dit wel goed vangen met een camera?



Op zich 'simpel' (maar vergis je niet, dit is enorm moeilijk). Je moet niet kijken met je ogen maar met de lens.



Dus hou de camera voor je ogen en kijk op die manier LANG naar de scene. Al snel zul je vaak zien dat jouw standpunt helemaal niet interessant is. Maar ga op de grond liggen of pak een extreme groothoek of juist een flink lange lens en je krijgt een totaal ander beeld.



Voor mij een goed landschap een foto die me erheen brengt. Stom genoeg zijn dat eigenlijk nooit foto's die vanaf ooghoogte met 50mm genomen zijn. Terwijl je normaliter het wel zo beleefd.



Dus: zoek de hoeken en fotografeer met je lens en niet met je menselijke standpunt.



