Landschapsfotografie tip: Kies het juiste perspectief

Door een laag perspectief te kiezen komen beide lichtbanen dichter bij elkaar. Bovenkant en onderkant hebben een vrijwel gelijke donkere band. De foto is meer in balans.

101 Tips voor Luisterrijke Landschapsfoto's

Het verschil in perspectief is goed te zien. Door een lager standpunt te kiezen is de vlakverdeling beter in balans. Het verschil in perspectief is niet eens zo groot geweest om dit verschil te bereiken. De eerste foto is vanaf anderhalve meter hoogte, de tweede van één meter hoogte.Denk bij het perspectief nooit in uitersten. Zelfs een halve meter kan verschil uitmaken. Let op vlakverdeling en evenwicht in een foto. Je zult merken dat die foto veel prettiger is om naar te kijken.Wil jij graag weten hoe je perfecte landschapsfoto's kunt maken? In mijn boek De Landschapsbijbel geef ik je 101 tips om jouw landschapsfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen jaren als landschapsfotograaf heb opgedaan.