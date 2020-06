Hoe je je cameralenzen reinigt (en hoe dit juist niet te doen)

De komische (of is het sadistische ...) geest bij DPReview TV heeft een handleiding voor het reinigen van lenzen samengesteld die op de een of andere manier drie dingen tegelijk kan zijn: informatief, komisch en uiterst pijnlijk om naar te kijken.



Op klassieke DPRTV-manier namen Chris Niccolls en Jordan Drake onlangs een aantal kapotte objectieven ter hand en gebruikten ze om de beste en de slechtste manieren te laten zien om de voorkant van je objectief schoon te maken.



En hoewel er zelfs objectieven met een dremel bewerkt worden in het filmpje, slagen Niccolls en Drake er toch in om enkele belangrijke punten te behandelen.