Ideeën voor foto's organiseren in Lightroom



Danson laat zien hoe je verzamelingen en slimme verzamelingen kan gebruiken. Hij maakt ook gebruik van het synchroniseren met de cloud. En dan alles vanuit Lightroom Classic. Het brengt je wellicht op nieuwe ideeën.



Hoewel deze video specifiek over Lightroom Classic gaat, zijn veel dingen ook te gebruiken in andere softwarepakketten. Denk aan DxO PhotoLab, Capture One en Luminar. Het is goed om ideeën uit te proberen om te zien wat voor jou werkt.





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