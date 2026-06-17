Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Video

Nando Harmsen

Ideeën voor foto's organiseren in Lightroom

woensdag 17 juni 2026, 14:07 door | 51x gelezen | 0 reacties

Het organiseren van foto's kan een lastige taak zijn. Het is nooit perfect, maar je kan er naar streven om het zo perfect mogelijk te doen. Er is niet één enkele goede manier. Daarom is het goed om ideeën op te doen voor het organiseren van foto's in Lightroom.

Bestandsbeheer via Verkenner of Finder is heel erg beperkt voor het organiseren van foto's. Een foto valt namelijk niet onder één enkele noemer te vangen. Een catalogus of bibliotheek is nodig om het goed te doen.

Elke serieus fotobeheersysteem heeft een catalogus of bibliotheek. Lightroom is daar één van. In deze video van Nigel Danson neemt hij je mee in zijn manier van organiseren. Het is een al wat oudere video, maar nog steeds actueel.


Danson laat zien hoe je verzamelingen en slimme verzamelingen kan gebruiken. Hij maakt ook gebruik van het synchroniseren met de cloud. En dan alles vanuit Lightroom Classic. Het brengt je wellicht op nieuwe ideeën.

Hoewel deze video specifiek over Lightroom Classic gaat, zijn veel dingen ook te gebruiken in andere softwarepakketten. Denk aan DxO PhotoLab, Capture One en Luminar. Het is goed om ideeën uit te proberen om te zien wat voor jou werkt.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 26 juni 2026

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 8 juli 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 5 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 18 november 2026

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 6 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops
Toon alle artikelen binnen Video
home
Van Beeld naar Kunst met Micky Hoogendijk
Cursus Naaktfotografie met Danyel Weideman

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

39.728 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord