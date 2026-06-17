Ideeën voor foto's organiseren in Lightroom

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Ideeën voor foto's organiseren in Lightroomwoensdag 17 juni 2026, 14:07 door Nando Harmsen | 51x gelezen | 0 reacties
Het organiseren van foto's kan een lastige taak zijn. Het is nooit perfect, maar je kan er naar streven om het zo perfect mogelijk te doen. Er is niet één enkele goede manier. Daarom is het goed om ideeën op te doen voor het organiseren van foto's in Lightroom.
Bestandsbeheer via Verkenner of Finder is heel erg beperkt voor het organiseren van foto's. Een foto valt namelijk niet onder één enkele noemer te vangen. Een catalogus of bibliotheek is nodig om het goed te doen.
Elke serieus fotobeheersysteem heeft een catalogus of bibliotheek. Lightroom is daar één van. In deze video van Nigel Danson neemt hij je mee in zijn manier van organiseren. Het is een al wat oudere video, maar nog steeds actueel.
Danson laat zien hoe je verzamelingen en slimme verzamelingen kan gebruiken. Hij maakt ook gebruik van het synchroniseren met de cloud. En dan alles vanuit Lightroom Classic. Het brengt je wellicht op nieuwe ideeën.
Hoewel deze video specifiek over Lightroom Classic gaat, zijn veel dingen ook te gebruiken in andere softwarepakketten. Denk aan DxO PhotoLab, Capture One en Luminar. Het is goed om ideeën uit te proberen om te zien wat voor jou werkt.
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Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
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