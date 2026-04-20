Neem je portfolio mee met Lightroom Mobile

Neem je portfolio mee met Lightroom Mobilemaandag 20 april 2026, 15:16 door Nando Harmsen
Je hebt waarschijnlijk een selectie foto's waarop je trots bent. Foto's die je aan iedereen wil laten zien indien er een moment voor is. Hoe doe je dat dan? Gebruik je Lightroom Classic? Overweeg dan om ze in Lightroom Mobile te plaatsen.
Een portfolio ter beschikking hebben kan op veel manieren. Je kan de foto's op een website plaatsen. Dan zijn ze voor iedereen altijd te bekijken, met de nadelen die eraan kleven.
Je kan een NAS gebruiken die overal bereikbaar is via een paswoord. Maar dat vergt de nodige kennis van deze systemen, waarbij veiligheid tegen hackers noodzakelijk is. Dit is vrij ingewikkeld, tenzij je iemand hebt die er kennis van heeft.
Zo zijn er meer manieren, waaronder de foto's op je smartphone zetten. Dit heb ik altijd gedaan, en dat werkt vrij goed. Maar het vervangen of toevoegen van foto's is niet even snel gedaan. Bovendien heb je de nodige opslagruimte op de smartphone nodig.
Gebruik jij Lightroom Classic? Dan is er een eenvoudige manier om een portfolio beschikbaar te maken in Lightroom Mobile (LR Mobile). Je hoeft alleen maar de foto's voor je portfolio in je Lightroom Classic catalogus te synchroniseren.
Maak daarvoor een verzameling aan, of een aantal verzamelingen in een verzameling set, en activeer synchronisatie voor deze verzamelingen. Sleep de foto's die je in het portfolio wilt hebben erheen en je bent klaar.
De foto's worden met Lightroom gesynchroniseerd. Niet de volle resolutie, maar smart-previews. Dat zijn dus kleine bestanden die weinig opslag in de cloud van Adobe nodig hebben. Deze foto's worden dan beschikbaar in LR Mobile.
Het enige wat je hoeft te doen in LR Mobile te installeren op de smartphone of tablet, en dan inloggen met je account. De foto's zijn dan te bekijken, en ze zijn zelfs te delen, indien je dat wilt.
Bovendien kan je eventueel de foto's nog bewerken in LR Mobile, mocht dat nodig zijn. Sleutelwoorden toevoegen, beschrijvingen, enzovoort. Dit wordt dan ook direct met Lightroom Classic gesynchroniseerd.
Ik ben begonnen met deze manier van een portfolio ter beschikking houden. Het werkt naadloos samen met mijn Lightroom Classic, en het toevoegen of wisselen van foto's kost geen moeite. Eventuele bewerkingen worden direct mee gesynchroniseerd.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
