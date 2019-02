Sinking Cities, Jakarta van Cynthia Boll wint Zilveren Camera

Cynthia Boll - Sinking Cities - Jakarta

Hoge kwaliteit

Overige prijzen

Juryvoorzitter Marc Prüst zei dat alle eerste prijzen van de subcategorieën van enorm hoge kwaliteit waren. Kwaliteit was dus geen issue bij de beoordeling. De keuze viel uiteindelijk op een verhaal over 'het welzijn van de wereld'.De winnende serie over 'Zinkende stad' Jakarta toont onder meer een vrouw in haar stoel met haar blote voeten in het wassende water, een koranschool waar de hoge waterstand van een jaar eerder een verkleuring op de muur heeft achtergelaten en spelende kinderen in het vervuilde water. Hiermee wordt een verhaal verteld, zegt Marc Prüst.Verder werd bekend dat de Prijs voor Storytelling naar Anaďs López ging voor haar project De Migrant. Ernst Coppejans won de Paul Peters Fotoprijs voor sociale fotografie met zijn serie Sold.