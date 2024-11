Kleurenfoto's gevonden uit 1900 door de TU Delft

Om de afbeeldingen te kunnen bekijken heeft Thim Zuidwijk, technicus bij de afdeling, een diffractie-chromoscoop nagebouwd.



De zes glazen dia's van meer dan honderd jaar oud gevonden waren zorgvuldig opgeborgen in een kartonnen doosje. Als je de doorzichtige plaatjes tegen het licht houdt, verschijnen de contouren van een afbeelding in dezelfde regenboogkleuren als bij een zeepbel.De glazen dia's zijn voorlopers van kleurenfoto's uit begin 20e eeuw, die men alleen met een speciaal apparaat kon bekijken; de zogeheten diffractie-chromoscoop.Op de dia's zijn onder meer een vlinder, een schilderij, een vaas met bloemmotief en een stilleven van een fruitmand naast een banaan en een ingepakte citrusvrucht vastgelegd.Om de doorzichtige plaatjes te kunnen bekijken heeft technicus Thim Zuidwijk een diffractie-chromoscoop uit het begin van de 20e eeuw nagebouwd.' legt Zuidwijk uit.Begin 1900 verkocht The Scientific Shop in de Verenigde Staten de diffractie-chromoscoop en bijbehorende dia's als apparaat om kleurenfoto's mee te bekijken.Rond diezelfde tijd brachten de gebroeders Lumière de autochroom op de markt, een techniek die zo succesvol bleek dat deze nu als het begin van de kleurenfotografie bekend staat.