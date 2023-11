10 redenen om lid te worden van Photofacts Academy

5. Afleiding tijdens de wintermaanden

6. Je hoeft de deur niet uit - Volledig online

7. Ontdek geheimen van professionele fotografen

De winterperiode is over het algemeen een tijd dat fotografen iets minder fotograferen dan in de andere seizoenen. Het is vaak fris of nat buiten, dus dat lokt niet echt.De winter is dus de perfecte tijd om eerder gemaakte foto's eens rustig na te bewerken of om inspiratie op te doen voor nieuwe shoots die je het komende jaar kunt plannen.Comfortabel vanaf de bank op je iPad of achter je computer op een warme zolderkamer.Of ontdek hoe je een de slag kunt met macro of studiofotografie terwijl je gewoon comfortabel vanuit je eigen warme huis werkt.Bij ons volg je de cursussen volledig online. Je kunt ze dus altijd en overal kijken. 24 uur per dag, zeven dagen per week. Zelfs vanaf je smartphone via onze iOS of Android app.Elk moment is dus een goed moment om de Photofacts Academy cursussen lekker thuis vanaf de bank te bingewatchen. Kijk wanneer en waar het jouw uitkomt.Meer dan 40 verschillende experts verzorgen de cursussen op Photofacts Academy. Dat is goed nieuws, want elke experts heeft zich gespecialiseerd in een specifiek onderdeel binnen de fotografie. Niemand kan immers een topper zijn in alle verschillende onderwerpen.