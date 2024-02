Cursus over de app PhotoPills voor Landschapsfotografie

Bekijk de cursus



Johan van Kuijk laat weten:

'Nando, hartelijk dank voor je duidelijke uitleg. Ik zal nog wel wat video's bekijken om het goed te leren gebruiken.



Maar dat er zoveel mogelijk was met deze app had ik niet verwacht maar je hebt het voortreffelijk uitgelegd dus nogmaals dank voor je inzet.'





Bekijk deze cursussen nu met korting

Normaal kosten deze cursussen los 69 euro per stuk. Vanwege de lancering van de gevorderde cursus, zijn beide cursussen nu met korting te koop. Je betaalt nu maar 29 euro per cursus.Als je al lid bent van Photofacts Academy vallen deze twee cursussen gewoon onder je lidmaatschap en heb je natuurlijk al toegang.Nog geen lid en interesse om PhotoPills goed in te zetten voor jouw foto's? Dan is dit een mooi moment om lid te worden!Als lid krijg je niet alleen toegang tot deze twee cursussen over PhotoPills, maar direct tot meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit en fotobewerking. Je kunt dan bijvoorbeeld ook direct de Masterclass Landschapsfotografie van Bas Meelker of de cursus Compositie in Landschapsfotografie van Nando bekijken.