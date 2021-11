8 redenen om nu lid te worden van Photofacts Academy

Een aantal van onze cursussen

2. Ontdekken hoe je foto's goed nabewerkt

Het uitgangspunt is natuurlijk altijd een zo goed mogelijke foto op het moment dat je hem maakt. Maar hoe goed je foto ook is, hij wordt altijd nog beter met een goede nabewerking.Ik spreek best vaak met fotografen die hun foto's niet nabewerken. Ze hebben er vaak een soort afkeer van. Da's zonde, want je kunt een mooie foto altijd nog mooier maken. Al is het maar met de basis; wat extra contrast, oplichten van donkere delen of die vervelende pukkel weghalen.We hebben tientallen cursussen die gaan over Photoshop en Lightroom, maar we zijn ook steeds meer cursussen voor alternatieve pakketten aan het toevoegen zoals Capture One, Affinity Photo en Luminar.Daarnaast blijven we onze bestaande cursussen steeds uitbreiden met extra cursussen die meer de diepte in gaan en de nieuwste updates bespreken.Een paar weken geleden lanceerde Adobe bijvoorbeeld een grote update van Lightroom. Op hetzelfde moment ging onze cursus over deze vernieuwingen live. Zo ben je altijd direct helemaal bij.