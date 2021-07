Aan de slag met je fotografie met Photofacts Academy VIP

Het afgelopen jaar hebben we met een groep van zo'n 40 (hobby)fotografen gewerkt aan het verbeteren van hun foto's in het VIP beta programma. Met wat we hieruit geleerd hebben introduceren we nu het Photofacts Academy vernieuwde VIP programma.



╗ Alles over het nieuwe VIP lidmaatschap



Deze week korting!

Het vernieuwde VIP programma is betaalbaarder geworden en daarbij ook met een aangepaste opzet. De belangrijkste pijler is gebleven: ook in de nieuwe opzet blijven we je achter de broek aan zitten om daadwerkelijk met je fotografie aan de slag te gaan.Doordat er in het VIP programma live sessies zitten wordt je actief gemotiveerd om ook echt direct met de Photofacts Academy cursussen aan de slag te gaan.In het VIP lidmaatschap krijg je de mogelijkheid om een paar weken na het verschijnen van een nieuwe cursus ook daadwerkelijk live je vragen te stellen. Meestal is dit ook direct aan de expert die de cursus gegeven heeft. Daarbij kun je ook een eigen foto insturen om te bespreken.In de online workshop die je krijgt ontdek je dingen die niet in de cursus zaten. Je krijgt de mogelijkheid jouw vragen te stellen Ún je krijgt een concrete opdracht om mee aan de slag te gaan.Zo'n online workshops kun je elke maand volgen. Vaak gegeven door de topfotograaf die ook een recente cursus gegeven heeft op Photofacts Academy, maar regelmatig ook een sessie met mij of Nando (of beide).Als VIP lid ontvang je bovendien ook nog een aantal extra bonussen.Vanwege de lancering van het vernieuwde VIP programma geven we hier deze week een mooie korting op.Meer weten?