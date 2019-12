Het gebruik van die objectieven is echter niet zo makkelijk. Het is anders dan normaal en je moet er even mee om leren gaan voordat je er echt gave beelden mee kunt maken. Best vaak eindigen Lensbaby's daardoor in de kast.



Zonde! Dus daar willen we je met de nieuwste cursus op Photofacts Academy mee helpen. In de cursus Werken met Lensbaby's ontdek je welke Lensbaby voor jou geschikt is en hoe je daarmee bijzondere foto's kunt maken.



Na het kijken van deze cursus kun je zeker niet wachten om (weer) met je Lensbaby aan de slag te gaan!



Drie Lensbaby experts

Deze cursus wordt gegeven door drie fotografen: Rob van Keulen vertelt je alles over welke Lensbaby's er zijn en wat het effect ervan is. Josefien Hoekstra laat je zien hoe je Lensbaby's kunt gebruiken voor portretfotografie en Andrea Gulickx duikt samen met jou en Lensbaby de natuur in.Alle drie geven je ze natuurlijk veel praktische tips over hoe je het beste kunt werken met een Lensbaby, ook voor elk ander onderwerp dat je met deze bijzondere lensjes wilt fotograferen.Photofacts Academy lid Jozef zegt over de cursus: 'Je kunt de cursus tijdelijk los aanschaffen voor slechts 19 euro in plaats van 39 euro. Uiteraard valt de cursus ook binnen een Photofacts Academy lidmaatschap (129 euro voor een jaar toegang tot al onze cursussen).Nog niet zeker of Photofacts Academy iets voor jou is? Je kunt de cursus ook gratis bekijken via een 14-daags proeflidmaatschap