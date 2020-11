De 12 nieuwste cursussen op Photofacts Academy

Bij Photofacts Academy brengen we elke maand een nieuwe cursus uit. Het afgelopen jaar zijn er dus weer 12 nieuwe cursussen verschenen. In dit artikel een overzicht van de nieuwste cursussen.





1. Naaktfotografie

Een naakt lichaam is een prachtig onderwerp voor fotografie. Het is een onderwerp dat bijna iedereen interessant vindt.Goede naaktfotografie is een kwestie van aan de juiste kant blijven van de fijne lijn tussen kunstzinnig en ordinair. In deze cursus ontdek je hoe jij ook prachtige naaktfoto's kunt maken.