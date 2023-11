De nieuwste cursussen op Photofacts Academy

Viviane is enthousiast over de cursus:

'Rustige, duidelijke uitleg zonder een overdaad aan informatie. De logische volgorde waarmee men best een foto bewerkt is een meerwaarde voor een eerste gebruiker van Lightroom Classic.'





Straatfotografie

Straatfotografie gaat over het vastleggen van alle momenten tussen de normale fotomomenten als bruiloften, geboortes, en verjaardagen. Het is ongedwongen, ongepolijst en vaak wat ruwer.In deze cursus neemt Michiel je mee naar zijn favoriete plekken voor straatfotografie en vertelt over verschillende technieken, instellingen en zijn inspiratie.