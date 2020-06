Extreem betere foto's met Photofacts Academy VIP

Bij Photofacts Academy kun je geheel zelfstandig cursussen volgen. Leden hebben toegang tot ontzettend veel cursussen, maar in de basis moet je er wel zelf mee aan de slag. We zitten je niet achter je broek aan.



Daar gaan we nu verandering in brengen met een nieuwe toevoeging: Photofacts Academy VIP.





Bij het Photofacts Academy jaarlidmaatschap doen we ons best de prijs laag te houden. Dat heeft als gevolg dat we niet aan elk van de 8.000 leden evenveel aandacht kunnen besteden.Jammer, want dat zouden we wel heel leuk vinden. Je kunt zo ontzettend groeien in je fotografie als je er actief mee bezig bent.Bij Photofacts Academy VIP kunnen we je wel die persoonlijke begeleiding bieden. We gaan luisteren wat je wilt bereiken en actief met je aan de slag om je doelen te behalen.Daarom is de toegang beperkt. Ook in aantal deelnemers, maar je moet vooral echt passen bij het programma.We starten met een zogenaamde 'beta' lancering.Ook voor ons is het immers helemaal nieuw.We richten ons nu specifiek op fotografen die willen uitblinken in landschaps- en/of in portretfotografie.En dan op fotografen die grote stappen willen maken het komende jaar.Het is niet voor iedereen.Daar hebben we ons normale lidmaatschap voor.Is het iets voor jou?