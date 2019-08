Henry maakt je happy met Photoshop

Henry Faber

31 augustus en 1 september in Studio IJsselstein

Photomania – het eerste event van Photofacts in samenwerking met Beeldvoorziening

Maar ja, waar en bij wie vind je dan wat je zoekt? Kraait mijn haantje? Kukeluluu. Ik weet niet veel van dierentaal maar volgens mijn hoor ik toch de naam Henry Faber. Henry Faber heb ik leren kennen als een gedreven en zeer deskundige fotograaf / docent die je de fijne kneepjes van het programma kan bijbrengen.Wil je in een korte tijd je kennis flink opwaarderen? Kies deze electrifying cursus van Henry Faber . Op zeer gestructureerde wijze legt hij je uit hoe je achtergronden kunt vervangen, hoe je lastige onderwerpen als haren vrijstaand kunt maken, hoe je rook, vuur en nevel geloofwaardig aan een foto kunt toevoegen en nog heel veel meer.Tijdens het event Photomania, georganiseerd door Beeldvoorziening in samenwerking met Photofacts, gaf Henry Faber een korte cursus. Quote van een bezoeker van Photomania; Beeldvoorziening biedt cursussen en coaching voor fotografen die verdieping en betekenis in hun fotografie zoeken. Ervaren professionals die geworteld zijn in de beroepspraktijk en die jarenlange ervaring hebben als docent bij diverse hogescholen, delen graag hun kennis en expertise.Op het event Photomania van 29 juni hebben jullie live kennis kunnen maken met onze studio in IJsselstein en de docenten van Beeldvoorziening en Photofacts. De creatieve sfeer was goed voelbaar. Met een gemiddelde waardering van 8.6 zijn wij zoooo blij en enorm trots!Dat is voor ons een grote stimulans om ons aanbod aan live-cursussen aan te laten sluiten op de praktische adviezen die je krijgt van Photofacts online.Abonnees van Photofacts krijgen korting geven op ALLE cursussen van Beeldvoorziening die dit jaar starten. Klik de kortingsbon aan en vul het woord:in. Veel plezier met het volgen van de cursus. Beeldvoorziening live cursussen en verdieping