Laatste kans: aanstaande zaterdag live fotografie workshops in IJsselstein

Heb jij nog een lege agenda voor aanstaande zaterdag? Kom naar de Photomania; een live fotografie evenement waar je diverse workshops kunt volgen met experts van Photofacts Academy en Stichting Beeldvoorziening.



Direct inschrijven



Je kunt zelf jouw programma samenstellen, in de ochtend of in de middag. Onder andere over Photoshop, geavanceerde beeldbewerking, studioverlichting, sportfotografie, lichtmeten, reisfotografie en glamourfotografie.



Daarnaast kun je ook jouw eigen foto's laten bekijken door professionals die je nuttige input zullen geven over hoe je jouw fotografie nog verder kunt verbeteren. Ben je benieuwd wat ze van jouw foto's vinden en hoe jij jouw werk nog naar een hoger niveau kunt brengen? Schrijf je dan in voor een portfoliobespreking.



In onderstaande video zie je de locatie waar we zitten: Studio IJsselstein (nabij Utrecht). In de video zie je Marjon in haar studio aan het werk met haar fotografie. Zoals je ziet bouwt zij voor haar foto's complete woon- en slaapkamers en licht die professioneel uit.