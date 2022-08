Masterclass Macrofotografie op Photofacts Academy

Vorige week was ik met de familie op Gran Canaria. Een prachtig eiland waar je veel mooie foto's kunt maken. Heerlijk weer gehad en erg gezellig met de hele familie bij elkaar.



Maar om mooie foto's te maken hoef je natuurlijk helemaal niet te reizen. Die kun je overal maken, in je eigen achtertuin of zelfs in je eigen woonkamer.



Zeker als je met macrofotografie aan de slag gaat. Daarmee maak je alledaagse dingen bijzonder.



In de nieuwe masterclass macrofotografie op Photofacts Academy ontdek je hoe jij ook de mooiste macrofoto's kunt maken.



Ľ Bekijk de Masterclass Macrofotografie