Ontdek de nieuwste cursussen op Photofacts Academy

Als lid kon je dus direct bekijken wat er allemaal nieuw was en hoe je dit het beste kunt inzetten bij het bewerken van je eigen foto's.



╗ Cursus Maskeren in Lightroom



Ron Maassen zei over deze cursus:

'Wederom genoten van de manier van het geven van een cursus van Johan Elzinga: maskeren in Lightroom.



De nieuwe functies in Lightroom zijn geweldig en Johan weet ze goed uit te leggen. Ook de combinaties van de diverse maskers komen stap voor stap aan de orde.



Ik moet bekennen dat ik eerst zelf in Lightroom wat met de nieuwe type maskers geprobeerd heb. Dat werd een kleine teleurstelling: je weet het nog niet goed te gebruiken en vooral te combineren.



Daarom is het echt een aanrader om de cursus Maskeren in Lightroom te volgen. Hierna kon ik er gelijk goed mee werken!'





Foto's Analyseren en Bespreken

Als je het met vrienden of collega's over een foto hebt dan is dit vaak oppervlakkig. Niet omdat de foto niet interessant is maar omdat we vaak niet weten hoe we naar een foto moeten kijken.In deze cursus laat Tom Meerman je de breedte van bespreekvragen zien zodat iedereen minimaal 15 minuten over een willekeurige foto kan spreken.