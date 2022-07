Toekomstige cursussen bij Photofacts Academy + zomervakantie-actie

Starten met Lightroom

Aan de slag met scherptediepte

Luminar Neo

Magical lightart

Newborn fotografie

Auteurs- en portretrecht

Lightroom Classic Modules

Straatfotografie

Een nieuwe versie van onze bestaande Starten met Lightroom cursus. Dit broertje van de oudere Lightroom Classic is inmiddels ook behoorlijk veelzijdig aan het worden en blijft continue mooie updates krijgen. Met deze update is de cursus weer helemaal bij de tijd.En van de elementen waar je als fotograaf mee kunt spelen in je fotografie is het gebruik van scherptediepte in je foto. In deze cursus duikt Nando in dit onderwerp. Wanneer wil je juist veel of juist weinig scherptediepte in je foto en hoe krijg je dat voor elkaar?Skylum Luminar Neo is de nieuwste versie van Luminar. Na een wat moeizame start is het programma nu compleet qua beloofde functionaliteiten. Nando loopt met je door de mogelijkheden van Neo.Eerder zag je bij ons al een cursus over lightpainting. Deze cursus gaat een stap verder. We voegen flitsers toe aan lightpainting, maar ook ontdekt je in deze cursus hoe je gebruik kunt maken van DIY- gobo's en rook.Ontdek hoe je vertederende foto's kunt maken van pasgeboren baby's.Wat mag wel en wat mag niet. Hoe voorkom je problemen en misbruik van je foto's. We duiken in de juridische kant van fotografie.In Lightroom Classic zijn de populairste modules de bibliotheek en de ontwikkelmodule. Lightroom Classic heeft echter nog een aantal handige modules. In deze cursus ontdek hoe je de modules (die doorgaans minder actief gebruikt worden) kunt inzetten voor een handige workflow.Hoe maak je de mooiste straatfoto's? Samen met straatfotograaf Michiel Heijmans gaan we de straat op om het stadsleven vast te leggen.Natuurlijk krijg je met een lidmaatschap niet alleen deze toekomstige cursussen, maar ook direct alle 100 bestaande cursussen . Populaire onderwerp zijn natuurlijk Photoshop, Lightroom, portretfotografie, flitsfotografie en landschapsfotografie.