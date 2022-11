Wat is er nieuw bij Photofacts Academy?

Walter is enthousiast over de cursus:



'De lesgever is een buitengewoon boeiende verteller: gaandeweg wordt de student meegezogen in het verhaal dat zich logisch ontwikkeld en dat rijk geïllustreerd wordt door in diepte voorbeelden. Elke knop of schuifregelaar komt aan bod in daarvoor specifiek uitgekozen foto's.



Als de lesgever zich gaandeweg eens vergist, wordt dit niet netjes weggeknipt, maar wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om precies te tonen wat er fout gelopen is en hoe het probleem vervolgens wordt opgelost.



Kortom de lesgever is top op vlak van pedagogie en didactiek, en is een kei in het domein van de fotograaf-adobe software.'





HDR Fotografie

In de cursus HDR fotografie wordt stap voor stap uitgelegd hoe je aan de slag kunt met HDR foto's en de bewerking hiervan, om zo onder alle omstandigheden toch mooie foto's kunt maken.