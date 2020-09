Webinar door Frank Doorhof: Waarom je altijd tethered moet schieten

Tethered-schieten is eigenlijk fotograferen aan een draadje. Bij deze manier van werken kopieer je jouw foto's rechtstreeks naar bijvoorbeeld je laptop. Zo kun je foto's snel op een groter scherm beoordelen, in plaats van achter op je camera.



Frank gaat in zijn webinar in op de pluspunten van tethering, wat je nodig hebt om te beginnen met zelf tethered te schieten en natuurlijk op de voordelen van draadloos schieten.



Bijna alle moderne camera's van de bekende merken kunnen tethered schieten. Hij laat je zien hoe je de juiste kabel kan vinden en welke software je kan gebruiken.



Ook probleemoplossing komt aan bod. Uiteraard illustreert Frank deze webinar met veel zelfgemaakte voorbeelden en kun je live vragen stellen.



Je kunt het webinar via je computer volgen op woensdag 7 oktober om 16:00 uur.



Tether Tools is bekend geworden van de JerkStopper Camera Support, een handig lusje voor je kabel en camera. Hiermee blijft je kabel beter zitten als er iemand aan de kabel trekt of als je er zelf over struikelt.



Voor wie Frank nog niet kent; hij is fotograaf en trainer bij Photofacts Academy en KelbyOne. Frank Doorhof geeft ook workshops model fotografie. Hij is ambassadeur voor een aantal merken, waaronder Tether Tools.



Hieronder de promo van de cursus Fotoshoot onder Controle bij Photofacts Academy. In deze cursus komt tethering ook aan bod.