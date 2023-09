Verzin een slagzin en win een live workshop bij Frank Doorhof

Eerder dit jaar heb ik een Click Backdrop ter review gehad. Ik ben er erg enthousiast over en binnenkort komt er ook eentje bij ons in de studio te hangen.



De workshops van Frank Doorhof zijn bovendien ook nog eens een echte aanrader. Niet voor niks is Frank ook terug te vinden als expert in de cursussen van Photofacts Academy.





Wat kan je winnen?

Wat moet je doen om te winnen?

- Een gratis workshop bij Frank Doorhof in de studio in Emmeloord ter waarde van 199 euro- Een portfolio review met video ter waarde van 175 euroSowieso krijgt elke deelnemer korting op een achtergrond naar keuze!De opdracht is om een leuke, aansprekende slagzin te bedenken voor Click Backdrops. Frank vind het leuk als je Studio FD er in kan noemen, maar het allerbelangrijkste is de reden waarom je voor Click Backdrops als achtergrond moet kiezen.Stuur jouw slagzin voor 1 oktober 2023 op naar annewiek@studiofd.nl Bekijk vooral ook de actiepagina voor meer informatie.