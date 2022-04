Cursus Belichten als de Oude Meesters

Deze nieuwste cursus is gericht op gevorderde fotografen met al ervaring in de studio. Heb jij nog niet zoveel ervaring? Daar hebben we uiteraard ook een heleboel andere nuttige cursussen voor op Photofacts Academy.



Frank gaat onder andere aan de slag met oudere objectieven, flags, jaloezieŽn en een black mist filter. Deze gereedschappen helpen je om prachtige foto's te maken met geavanceerde belichtingstechnieken.



Photofacts Academy lid Carlo heeft de cursus al bekeken en schrijft erover:



'Frank is een kei in uitleg en enthousiasmeren! Hier leer je echt wat van. Top!'



Vanwege de lancering van deze gloednieuwe cursus van Frank is de cursus de komende week te koop voor slechts 29 euro. Daarna gaat de prijs naar 69 euro.



Uiteraard is de cursus ook direct zonder extra kosten beschikbaar voor leden; zij hebben een jaar lang toegang tot al onze (meer dan 85) fotografiecursussen voor slechts 159 euro.