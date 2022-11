Welke vragen heb jij nog over Photofacts Academy?

De Flitsbijbel gaat over flitslicht gebruiken bij portretfotografie. In het boek ontdek je 101 praktische tips over hoe je de mooiste foto's kunt maken in het donker.



Het is geschreven door mij, Elja. Ik verzorg ook meerdere cursussen bij Photofacts Academy. Onder andere over portret- en flitsfotografie.



Die cursussen sluiten natuurlijk perfect aan op het boek en iedereen die lid is bij Photofacts Academy krijgt natuurlijk ook direct en zonder extra kosten toegang tot deze nieuwe cursus.



Het boek is zo nieuw dat het zelfs nog niet uit is. Het ligt momenteel bij de drukker en we verwachten dat we ze begin december kunnen gaan verzenden. In de winkel gaat het 25 euro kosten, jij krijgt het nu helemaal gratis!





Wanneer worden de prijswinnaars bekend gemaakt?

Hoe kan ik me aanmelden?

Photofacts Academy 9 jaar - Winactie!

Eind deze maand gaan we willekeurig winnaars selecteren uit iedereen die lid geworden is of zijn lidmaatschap verlengd heeft.De eerste paar winnaars mogen zelf kiezen welke prijs ze willen. Dus we gaan die stuk voor stuk benaderen. Dat kost wel even tijd.Als alle prijswinnaars bekend zijn plaatsen we nog een artikeltje waarin je ziet wie wat allemaal gewonnen heeft. Ik verwacht dat dit over een week of drie zal zijn, maar als je iets gewonnen hebt krijg je dus eerder al bericht.Je winkans is momenteel ongeveer 1 op 9.Superveel kans op een mooie prijs.Houd je mailbox dus in de gaten.De winactie verloopt binnenkort, dus je kunt jezelf het beste nu direct aanmelden. Je krijgt dan de mooie korting, gratis het boek De Flitsbijbel én maakt kans op meer dan 12.000 euro aan prijzen. Nu lid worden (korting + winkans + gratis boek)Wil jij ontdekken hoe je de mooiste foto's kunt maken? Bekijk dan onze online fotografie cursussen. Meer dan 100 cursussen over fotografie, nabewerking en creativiteit.We bestaan deze week 9 jaar. Dat vieren we met een gave winactie . Word nu lid van Photofacts Academy en ontvang 50 euro korting, mijn gloednieuwe boek de Flitsbijbel én maak kans op meer dan 10.000 euro aan prijzen!