Zwart-wit fotografietip: High-key zwart-wit

Een high-key foto bestaat voor het overgrote deel uit lichte toonwaarden of zelfs wit. Dat betekent niet dat er geen donkere tinten in mogen zitten. Het hoeft niet, maar het mag wel. Het kan zelfs versterkend werken.



Simpel gezegd, een high-key foto bestaat voornamelijk uit toonwaarden die rechts van het midden in een histogram zitten. Helemaal tot aan puur wit, wat in een zwart-witfoto geen enkel probleem is.



Het is echter niet zo dat er helemaal geen donkere tinten in een high-key foto mogen bestaan. Juist door deze te introduceren kan het effect sterker worden.