Low-key is een bewerking, geen onderbelichting

We kennen allemaal de term high-key en low-key. Het zijn foto's die overwegend hooglichten hebben (high-key) of schaduwen (low-key). Dit is echter geen over- of onderbelichting. Ik vertel hoe ik een low-key foto bewerkt heb.



Vaak zie ik foto's die de stempel low-key hebben waarvan ik denk: die zijn alleen maar onderbelicht. Er zitten totaal geen lichte toonwaarden in. Zelfs de dingen die normaal gesproken wit zijn hebben een donkergrijs uiterlijk.



Low-key is geen onderbelichting. Het is wel een foto die hoofdzakelijk uit donkere toonwaarden bestaat. Dus voornamelijk de tinten die links van het midden in een histogram zitten. Dat betekent echter niet dat er geen hooglichten in mogen zitten.