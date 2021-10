5 Dagen Deal: Photofacts Academy met korting + gratis Fotografiebijbel

Als jij nu al met plezier onze artikelen leest weet ik zeker dat je ook veel plezier zult bleven aan onze online fotografiecursussen. De 5 Dagen Deal is het beste moment om lid te worden met deze lage kortingsprijs én de fotografiebijbel



De kortingsprijs blijft ook gelden als je in de toekomst nog langer lid blijft. Bij je verlenging betaal je nooit meer dan bij je eerste instap. Een extra mooi voordeeltje dus!



Als hobbyfotograaf zoek je een manier om foto's te maken die je met trots aan familie en vrienden wilt laten zien. Daarvoor moet je best wat verschillende dingen onder de knie krijgen.



Natuurlijk moet je de techniek snappen. Als je voorspelbaar en consistent mooie foto's wilt maken is de techniek de basis. Wij nemen je hiervoor stap voor stap mee in onze basiscursussen.



Als je de techniek onder controle hebt, komt creativiteit kijken om foto's te maken die eruit springen. Het bedenken van een concept en organiseren van de shoot.



Wellicht denk je dat jij niet zo creatief bent. Dat is wat je vaak hoort. Maar creatief is niet iets wat je bent. Creativiteit is iets wat je doet. Je kunt het leren en gewoon doen.