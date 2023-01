Actie: Geef een creatieve draai aan je foto's (50 euro voordeel + boek)

Techniek is natuurlijk een belangrijk onderdeel van fotograferen. Het is handig als je als fotograaf weet hoe het werkt met diafragma, sluitertijd en ISO. Als je snapt hoe je de mogelijkheden van je camera kunt gebruiken om de foto te maken die je voor ogen hebt.



In de meer dan 100 verschillende cursussen over fotografie, creativiteit en nabewerking bij Photofacts Academy zitten meer dan genoeg cursussen die je helpen die techniek feilloos onder de knie te krijgen.



Maar dat idee voor die foto. En de manier waarop je de foto daadwerkelijk maakt; de instellingen, de gebruikte techniek, de randvoorwaarden. Dat is allemaal jouw creativiteit.



Je hoort vaak mensen zeggen dat ze niet creatief zijn. Dat is natuurlijk onzin. Iedereen is creatief. Hooguit zijn ze zich er niet zo bewust van.



En jouw creativiteit kun je helpen met methoden om je creativiteit aan te roepen en in te zetten. En natuurlijk ook door ideeėn op te doen van anderen.



In onze cursussen gaan we natuurlijk ook erg in op de creatieve kant. Bijvoorbeeld in de cursus 'Creatieve Roadmap' van fotograaf Bart Siebelink.