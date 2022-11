Black Friday 2022: Deals voor fotografen

Vandaag is het Black Friday; de dag na het Amerikaanse Thanksgiving die al jaren ook populair is bij Nederlandse winkels. Uiteraard zijn er ook voor fotografen goede deals te scoren. In dit artikel de beste deals.





41% voordeel bij Photofacts Academy

Natuurlijk moet ik allereerst even onze eigen Black Friday actie noemen. Bij ons krijg je vandaag namelijk 41 procent voordeel.Je kunt nu een jaar lang lid worden van Photofacts Academy voor slechts 109 euro. Daarvoor krijg je een jaar lang toegang tot al onze (meer dan 100) fotografiecursussen over fotografie, creativiteit en nabewerking.Bovendien krijg je het gloednieuwe boek De Flitsbijbel (ter waarde van 25 euro) cadeau. Hierin ontdek je 101 tips om prachtige avond- en nachtfoto's te maken.Het totale voordeel is dus maar liefst 75 euro! Nu lid worden (50 euro korting + gratis boek)