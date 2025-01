Mijn instellingen voor actiefotografie

De instellingen op de camera, waaronder sluitertijdvoorkeuze, servo-AF, continu-opnamen en auto-ISO. De belichtingscorrectie wordt gebruikt om de belichting bij te regelen.

Ik kies de sluitertijd en laat de camera het diafragma instellen. Is de belichting niet naar wens omdat er teveel lichte of donkere delen in beeld zijn? Dan gebruik ik belichtingscorrectie. Zo corrigeer ik over- en onderbelichte foto's.Ik gebruik matrixmeting, want ik vind spotmeting te onbetrouwbaar. Je moet de spot van het meten maar op precies het juiste plekje zien te houden. Zeker bij bewegende beelden is dit bijzonder moeilijk. Met matrixmeting is het gemiddelde van het hele beeld, waardoor de meting veel minder fluctueert.De auto-ISO zorgt ervoor dat de belichting ook goed is als de lensopening niet groot genoeg is voor een goede belichting. Ik heb een maximum ingesteld, zodat de camera geen ISO-waarden kiest die ik niet wil.Met deze instellingen kan ik me volledig concentreren op het in beeld houden van dieren en de compositie. Ik gebruik belichtingscorrectie en laat de camera het instellen van vrijwel alle andere dingen doen. Hiermee kan ik snel anticiperen.