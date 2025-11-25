 BLACK  FRIDAY - 70 euro korting + gratis de Photoshopbijbel! Meer info of word nu lid!
Elja Trum

Black Friday Deals voor Fotografen

dinsdag 25 november 2025, 07:14 door | 62x gelezen | 0 reacties

Aanstaande vrijdag is het weer Black Friday. Voor fotografen een goede manier om goedkoop aan nieuwe gear te komen. De meeste acties zijn nu al actief. Ontdek de beste Black Friday deals voor fotografen hier.

Profotonet afdruk of fotoboek


Wil jij nog een mooi fotoboek van jouw werk van het afgelopen jaar? Of liever een mooie afdruk aan de wand? Profotonet heeft een mooie Black Friday deal voor je. Profiteer nu van 25 procent voordeel.

» Black Friday acties bij Profotonet

Black Friday bij Profotonet


Korting op camera gear


Vrijwel elk cameramerk heeft wel mooie aanbiedingen nu. Dus of je nu met Canon, Sony, Nikon of Fujifilm schiet; er is voordeel te halen.

Een handig overzicht van alle kortingen op gear vind je bijvoorbeeld bij Cameranu. Zij hebben een compleet overzicht gemaakt (ruim 900+ producten met korting) én je kunt er ook per categorie, merk of gewoon de beste deal zoeken.

» Black Friday bij Cameranu

Black Friday bij Cameranu


Xpozer fotoprints


Xpozer maakt mooie afdrukken van je foto's die prachtig staan aan je muur. Wat deze actie extra mooi maakt is dat je nu de korting kunt pakken, maar niet direct je print hoeft te bestellen. Dus ook mooie actie als je nog niet die perfecte foto voor aan je muur hebt gemaakt.

» Xpozer

Black Friday bij Xpozer


Photofacts Academy


Natuurlijk hebben we zelf ook een leuke Black Friday deal op onze online fotografie cursussen. Gear is tenslotte leuk, maar uiteindelijk is het de persoon achter de camera die de foto's maakt. Met toegang tot meer dan 125 cursussen krijg jij de kennis die je nodig hebt om perfecte plaatjes te maken.

Je krijgt bij ons nu 70 euro korting op het normale jaarlidmaatschap (betaal slechts 109 euro in plaats van 197 voor 1 jaar volledige toegang) én je krijgt gratis ons gloednieuwe boek de Photoshopbijbel (ter waarde van 30 euro) cadeau.

» Photofacts Academy Black Friday deal

Photofacts Academy Black Friday deal



Black Friday Deals van Frank Doorhof


Frank Doorhof heeft de komende week op elke dag een andere Black Friday Deal voor je. Zo koop je met leuke korting nieuwe gear of boek je een leuke workshop.

» Frank Doorhof Black Friday

Bf fd 25


Andere Black Friday deals


Wil je zeker weten dat een deal ook echt een deal is? Zelf gebruik ik daarvoor vaak overzichten van Tweakers. Zij houden prijzen van veel producten dagelijks bij en geven in hun overzicht alleen deals die ook echt deals zijn.

» Tweakers Black Friday overzicht

Heb jij nog leuke deals gezien?


Heb jij nog andere interessante Black Friday deals gezien voor fotografen? Deel ze in de reacties onder dit bericht zodat anderen er ook hun voordeel mee kunnen doen.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Elja Trum

Elja Trum

