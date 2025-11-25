Meer: Acties
Black Friday Deals voor Fotografendinsdag 25 november 2025, 07:14 door Elja Trum | 62x gelezen | 0 reacties
Aanstaande vrijdag is het weer Black Friday. Voor fotografen een goede manier om goedkoop aan nieuwe gear te komen. De meeste acties zijn nu al actief. Ontdek de beste Black Friday deals voor fotografen hier.
Profotonet afdruk of fotoboek
Wil jij nog een mooi fotoboek van jouw werk van het afgelopen jaar? Of liever een mooie afdruk aan de wand? Profotonet heeft een mooie Black Friday deal voor je. Profiteer nu van 25 procent voordeel.
» Black Friday acties bij Profotonet
Korting op camera gear
Vrijwel elk cameramerk heeft wel mooie aanbiedingen nu. Dus of je nu met Canon, Sony, Nikon of Fujifilm schiet; er is voordeel te halen.
Een handig overzicht van alle kortingen op gear vind je bijvoorbeeld bij Cameranu. Zij hebben een compleet overzicht gemaakt (ruim 900+ producten met korting) én je kunt er ook per categorie, merk of gewoon de beste deal zoeken.
» Black Friday bij Cameranu
Xpozer fotoprints
Xpozer maakt mooie afdrukken van je foto's die prachtig staan aan je muur. Wat deze actie extra mooi maakt is dat je nu de korting kunt pakken, maar niet direct je print hoeft te bestellen. Dus ook mooie actie als je nog niet die perfecte foto voor aan je muur hebt gemaakt.
» Xpozer
Photofacts Academy
Natuurlijk hebben we zelf ook een leuke Black Friday deal op onze online fotografie cursussen. Gear is tenslotte leuk, maar uiteindelijk is het de persoon achter de camera die de foto's maakt. Met toegang tot meer dan 125 cursussen krijg jij de kennis die je nodig hebt om perfecte plaatjes te maken.
Je krijgt bij ons nu 70 euro korting op het normale jaarlidmaatschap (betaal slechts 109 euro in plaats van 197 voor 1 jaar volledige toegang) én je krijgt gratis ons gloednieuwe boek de Photoshopbijbel (ter waarde van 30 euro) cadeau.
» Photofacts Academy Black Friday deal
Black Friday Deals van Frank Doorhof
Frank Doorhof heeft de komende week op elke dag een andere Black Friday Deal voor je. Zo koop je met leuke korting nieuwe gear of boek je een leuke workshop.
» Frank Doorhof Black Friday
Andere Black Friday deals
Wil je zeker weten dat een deal ook echt een deal is? Zelf gebruik ik daarvoor vaak overzichten van Tweakers. Zij houden prijzen van veel producten dagelijks bij en geven in hun overzicht alleen deals die ook echt deals zijn.
» Tweakers Black Friday overzicht
Heb jij nog leuke deals gezien?
Heb jij nog andere interessante Black Friday deals gezien voor fotografen? Deel ze in de reacties onder dit bericht zodat anderen er ook hun voordeel mee kunnen doen.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Elja Trum
