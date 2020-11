Black Friday: korting + Landschapsbijbel cadeau

75+ fotografiecursussen

Landschapsbijbel cadeau

Hoe je landschapsfoto's maakt die je graag boven je bank hangt en waarvan iedereen zal verbaasd zal vragen of jij die gemaakt hebt.



Waarom veel fotografen het verkeerde objectief gebruiken bij landschapsfotografie en hoe je veel indrukwekkende foto's kunt krijgen door dat te veranderen.



Hoe je filters kunt gebruiken om je landschapsfoto een unieke uitstraling te geven, zonder ingewikkelde fotobewerking nodig te hebben.



Dat je voor prachtige landschapsfoto's helemaal niet ver hoeft te reizen en hoe je voorkomt dat je mooie momenten mist tijdens het fotograferen.



Hoe je door het toevoegen van een klein detail jouw foto veel indrukwekkender maakt en hoe je zo een verhaal vertelt met je foto.

Je fotografie naar het volgende niveau

Met een Photofacts Academy lidmaatschap krijg je direct toegang tot meer dan 75 verschillende cursussen. Daarbij zitten onder andere:- 4 cursussen voor beginnende fotografen- 11 cursussen over Lightroom- 13 cursussen over Photoshop- 9 cursussen over portretfotografie- 5 cursussen over landschapsfotografie- 3 cursussen over Luminar- 4 cursussen over creatieve fotografie- 4 cursussen over natuurfotografie- 2 cursussen over dieren fotograferen- 3 cursussen over studiofotografie- 3 cursussen over ondernemenEn nog veel meer cursussen over allerlei andere vormen van fotografie. Bekijk de volledige lijst ook onderaan deze site.Bovendien voegen we elke maand ook weer een nieuwe cursus toe.Bijna niemand krijgt het voor elkaar om alles te bekijken, maar net als bij Netflix kijk je natuurlijk vooral waar jij interesse in hebt.Tijdens de Black Friday actie krijg je ook nog De Landschapsbijbel cadeau. Dit boek ligt momenteel nog bij de drukker (we verwachten hem volgende week hier op kantoor).In de Landschapsbijbel onthult landschapsfotograaf Nando Harmsen je hoe je luisterrijke landschapsfoto's kunt maken. Zodat je dat indrukwekkende gevoel van de werkelijkheid straks kunt herbeleven bij het bekijken van je foto's.Je ontdekt bijvoorbeeld:Het boek bestaat uit 101 concrete direct toepasbare tips voor betere landschapsfoto's. Op elke pagina vind je een voorbeeldfoto, de informatie van die foto en de praktische tip.Heerlijk om zelf doorheen te bladeren en het nodige op te steken, maar natuurlijk ook erg geschikt als cadeau voor iedereen die graag met fotografie bezig is.