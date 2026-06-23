Levenslang fotografiecursussen inclusief 1 jaar gratis VIP + 4 Fotobijbels



Je hebt dan de mogelijkheid jouw vragen te stellen, een foto van jouw hand te laten bespreken en je krijgt een fotografie opdracht om zelf ook actief aan de slag te gaan.



Bovendien hoor en zie je ook wat andere VIP leden voor vragen hebben en hun ingezonden foto's. Zo leer je ook van elkaar. Uiteraard krijg je achteraf ook toegang tot de opname van de workshop.



Daarnaast kun je met het VIP lidmaatschap ook elke maand een foto insturen die wij dan gaan bespreken. Zo krijg je waardevolle persoonlijke feedback op je foto's. Je krijgt ook toegang tot de fotobesprekingen van andere VIP leden.



Het VIP lidmaatschap kost normaal 299 euro.



» Nu levenslang lid worden (inclusief 1 jaar VIP)





Vier Fotobijbels naar keuze

Ken je onze Fotobijbel boeken al? In elk boek vind je minimaal 101 tips om betere foto's te maken, telkens met een bijpassende foto, de gebruikte instellingen en een korte, concrete tip. We hebben inmiddels 13 verschillende Fotobijbels uitgebracht.