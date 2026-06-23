Levenslang fotografiecursussen inclusief 1 jaar gratis VIP + 4 Fotobijbels

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Levenslang fotografiecursussen inclusief 1 jaar gratis VIP + 4 Fotobijbelsdinsdag 23 juni 2026, 07:07 door Elja Trum | 77x gelezen | 0 reacties
Als fotograaf wil je graag steeds nieuwe creatieve ideeën opdoen. Nieuwe technieken, nieuwe bewerkingen, nieuwe inzichten. Zo blijft fotograferen leuker en zie je ook je fotografie telkens vooruitgaan. Leuke fotosessies met gave resultaten.
Het opdoen van die nieuwe ideeën houdt nooit op. Niet vreemd dus dat we bij Photofacts Academy heel veel leden hebben die jarenlang lid zijn. Elke maand brengen we een compleet nieuwe fotografiecursus uit en wekelijks korte video's.
Zo kom je nooit zonder nieuwe fotografie-ideeën te zitten!
Een lidmaatschap op onze cursussen betaal je doorgaans per jaar. Handig voor als je het een jaartje wilt proberen. Maar voor wie nu al weet dat ie de komende jaren nog lekker actief met fotografie aan de slag wil blijven hebben we een voordelig alternatief.
Je kunt namelijk ook een levenslang lidmaatschap nemen. Een eenmalige betaling waarna je voor altijd toegang krijgt tot de video's. Ook de nieuwe cursussen die elke maand weer verschijnen.
Normaal betaal je daar 799 euro voor, maar vanwege de start van de zomer geven we je er deze week 100 euro korting op!
1 jaar VIP lidmaatschap
Bovendien krijg je deze week ook een jaar lang toegang tot ons VIP lidmaatschap.
Bij het VIP lidmaatschap nodigen we je maandelijks uit voor een live online sessie. In deze sessie zal ik, Nando of één van onze andere experts dieper in de materie duiken.
Bovendien krijg je voor de sessie ook een praktijkopdracht mee. Stuur jouw foto in en ontvang feedback van de expert die ook de cursus heeft gegeven.
Je hebt dan de mogelijkheid jouw vragen te stellen, een foto van jouw hand te laten bespreken en je krijgt een fotografie opdracht om zelf ook actief aan de slag te gaan.
Bovendien hoor en zie je ook wat andere VIP leden voor vragen hebben en hun ingezonden foto's. Zo leer je ook van elkaar. Uiteraard krijg je achteraf ook toegang tot de opname van de workshop.
Daarnaast kun je met het VIP lidmaatschap ook elke maand een foto insturen die wij dan gaan bespreken. Zo krijg je waardevolle persoonlijke feedback op je foto's. Je krijgt ook toegang tot de fotobesprekingen van andere VIP leden.
Het VIP lidmaatschap kost normaal 299 euro.
» Nu levenslang lid worden (inclusief 1 jaar VIP)
Vier Fotobijbels naar keuze
Ken je onze Fotobijbel boeken al? In elk boek vind je minimaal 101 tips om betere foto's te maken, telkens met een bijpassende foto, de gebruikte instellingen en een korte, concrete tip. We hebben inmiddels 13 verschillende Fotobijbels uitgebracht.
In deze actie krijg je bij je levenslang lidmaatschap gratis maar liefst 4 fotobijbels thuis gezonden. Samen met een waarde van 120 euro.
Normaal betaal je dus 1.218 euro voor dit totale pakket. Nu slechts 699 euro. In totaal is je voordeel dus 519 euro!
» Nu levenslang lid worden (inclusief 1 jaar VIP)
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Landschap en Compositie
woensdag 8 juli 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 14 augustus 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 18 november 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
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Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
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