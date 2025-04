7 redenen om te kiezen voor Capture One in plaats van Lightroom (en een bonus voor Sony gebruikers)

Als je je foto's wil gaan bewerken heb je keuze uit best een ruime selectie van fotobewerkingsprogramma's.



Wat je keuze kan bepalen, is of je een bewerkingsprogramma wil om incidenteel eens een foto te bewerken of dat je een programma zoekt waar je je hele workflow in hebt zitten: Van organiseren tot bewerken tot exporteren.



Van die workflow programma's zijn er dan weer niet zo heel veel, als je fotografen om je heen vraagt wat zij gebruiken zal dat voor veel mensen Adobe Lightroom zijn maar hier en daar zul je ook mensen tegenkomen die de voorkeur geven aan Capture One.



Na jarenlang Lightroom gebruikt te hebben ben ik een paar jaar geleden helemaal overgestapt op Capture one, vooral om de bonusreden hieronder aan het artikel, maar ook nummer 1 deed een flinke duit in het zakje.



Met enige regelmaat - en ook recent nog - gebruik ik Lightroom, de redenen die ik hier noem, vind ik nog steeds gelden, ook voor de meest recente versies van deze programma's





1: RAW omzetting

Als je dezelfde foto gemaakt in RAW opent in Capture One of in Lightroom zal het resultaat niet honderd procent hetzelfde zijn. Dat komt omdat elk programma zijn eigen profielen gebruikt om de informatie die in een RAW bestand is opgeslagen te interpreteren en weer te geven.