Verdiep je in compositie om krachtige foto's te maken

Verdiep je in compositie om krachtige foto's te makendinsdag 23 september 2025, 07:07 door Elja Trum | 71x gelezen | 0 reacties
Een goede foto begint niet alleen met licht of techniek, maar vooral met compositie. De manier waarop je je onderwerp plaatst, hoe lijnen je beeld leiden en hoe je balans brengt tussen rust en spanning, bepaalt of een foto er écht uitspringt.
Zelfs met de mooiste camera en perfecte belichting kan een rommelige compositie je foto saai en oninteressant maken. Andersom kan een sterke compositie van een eenvoudig onderwerp een krachtig beeld maken.
Juist daarom is het de moeite waard om bewust met compositie bezig te zijn. Het geeft je als fotograaf meer grip op de sfeer en uitstraling van je foto's en helpt je om van een registratie een verhaal te maken.
Vorig jaar brachten we de Compositiebijbel uit. Dit boek, geschreven door mijzelf en Nando Harmsen, geeft je 101 praktische tips voor creatieve composities.
We hebben nu een gave aanbieding waarbij je zowel het boek, een live online sessie met Nando en mij (stel jouw compositie vragen) en de cursussen krijgt. Owh, en nog zo'n 125 andere cursussen erbij.
» Maak gebruik van de Compositiebijbel actie (169 euro voordeel)
Het Compositiebijbel Actie pakket!
Haal alles uit de Compositiebijbel. Voor wie serieus met compositie aan de slag wil.
- het boek De Compositiebijbel - 101 Tips voor Creatieve Composities ter waarde van 30 euro
- het ebook De Compositiebijbel (start direct met lezen) ter waarde van 20 euro
- Online cursussen over compositie, sluit perfect aan op het boek en gaan extra diep
- Nog 125+ cursussen over fotografie, creativiteit en fotobewerking ter waarde van 179 euro
- Doe mee met de live online sessie op dinsdag 21 oktober 2025 om 14:00 uur ter waarde van 49 euro
Kijk de cursussen, neem het boek door en ga aan de slag! Tijdens de live online sessie ontvang je extra tips van Nando en Elja (auteurs van de Compositiebijbel). Bovendien kun je tijdens de sessie ook jouw vragen over compositie stellen.
De totale waarde van dit pakket is maar liefst 278 euro. Je krijgt deze week echter meer dan 50 procent korting op deze prijs. Voor 109 euro ontdek je alles over compositie (en nog veel meer).
» Maak gebruik van de Compositiebijbel actie (169 euro voordeel)
Ben je al lid van Photofacts Academy? Geen probleem!
Bij een verlenging van je lidmaatschap krijg je nu ook het complete pakket.
» Verleng je lidmaatschap (met Compositiebijbel actie)
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
