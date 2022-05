Kodak Ektar H35; analoog opslag besparen

Prijs en beschikbaarheid

Wil jij ook gave foto's maken?

De eerste lading camera's wordt verwacht eind juni dit jaar. De camera is in Nederland te bestellen voor 60,50 euro bij Buymorefilm.com. Er komt nog wel minimaal 4,95 euro verzendkosten bij.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!